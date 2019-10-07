Алина Загитова Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила своих фанатов из Японии.

Загитова выложила на своей странице в Instagram фотографию со множеством подарков.

Столько тепла от вас, спасибо, — подписала Загитова фото, продублировав текст на японском и английском языках.

На командном турнире Japan Open в Сайтаме 15-летняя фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу. Загитова показала второй результат, писал News.ru.

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