Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила своих фанатов из Японии.
Загитова выложила на своей странице в Instagram фотографию со множеством подарков.
Столько тепла от вас, спасибо, — подписала Загитова фото, продублировав текст на японском и английском языках.
На командном турнире Japan Open в Сайтаме 15-летняя фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу. Загитова показала второй результат, писал News.ru.
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