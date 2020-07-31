Бестемьянова и Мишин отреагировали на переход Косторной к Плющенко

https://static.news.ru/photo/f4a1c800-d331-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: Zuma\TASS

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала переход чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной из группы Этери Тутберизде в академию Евгению Плющенко.

Нет никакого мнения. Перешла, что ж, значит, она считает, что было что-то не так. Я не знаю, почему этим летом такой глобальный переход в группу к Евгению Плющенко, — сказала Бестемьянова корреспонденту NEWS.ru.

Российский тренер Алексей Мишин, у которого занимается Елизавета Туктамышева, удивился решению, но отказался комментировать происходящее.

Ранее NEWS.ru писал, что тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с фигуристкой Алёной Косторной. Об этом Тутберидзе сообщила в Instagram. Заслуженный тренер России объяснила расставание с 16-летней чемпионкой Европы тем, что Косторная якобы выдвинула к тренерскому штабу невыполнимые требования.