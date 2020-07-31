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Тутберидзе больше не будет тренировать Косторную

16:12, 31 июля 2020 17
Алёной Косторная Алёной Косторная Фото: AP/TASS

Тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с фигуристкой Алёной Косторной.

Об этом Тутберидзе сообщила в Instagram. Заслуженный тренер России объяснила расставание с 16-летней чемпионкой Европы тем, что Косторная якобы выдвинула к тренерскому штабу невыполнимые требования.

Когда-то Юля [Липницкая] выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей [Медведевой]. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной [Загитовой]. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались, — написала Тутберидзе.

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В мае Тутберидзе рассталась с другой своей подопечной — Александрой Трусовой. Фигуристка решила сотрудничать с Евгением Плющенко, писал NEWS.ru.

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