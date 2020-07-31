Тутберидзе больше не будет тренировать Косторную

https://static.news.ru/photo/c796bef6-d331-11ea-83cf-fa163e074e61_660.jpg Алёной Косторная Фото: AP/TASS

Тренерский штаб Этери Тутберидзе прекратил сотрудничество с фигуристкой Алёной Косторной.

Об этом Тутберидзе сообщила в Instagram. Заслуженный тренер России объяснила расставание с 16-летней чемпионкой Европы тем, что Косторная якобы выдвинула к тренерскому штабу невыполнимые требования.

Когда-то Юля [Липницкая] выдвинула требование не выходить на один лёд с Женей [Медведевой]. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной [Загитовой]. И вот сейчас от Алёны мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались, — написала Тутберидзе.

В мае Тутберидзе рассталась с другой своей подопечной — Александрой Трусовой. Фигуристка решила сотрудничать с Евгением Плющенко, писал NEWS.ru.