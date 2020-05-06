Фигуритска Трусова ушла от Тутберидзе тренироваться к Плющенко

https://static.news.ru/photo/4192d380-8f8e-11ea-9ed1-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова сменила личного тренера, покинув группу Этери Тутберидзе.

Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн — уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, — сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

Новым наставником спортсменки станет Евгений Плющенко. Сам специалист отметил, что будет готов прокомментировать информацию через пару дней.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце Трусова заняла третье место. Её обошли другие фигуристки из группы Тутберидзе: Алёна Косторная заняла первое место, Анна Щербакова — второе.

Ранее Трусова рассказала о своём отношении к другой российской спортсменке, которая раньше также занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, Евгении Медведевой, писал NEWS.ru.