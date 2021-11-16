Байден озадачил журналистов ответом на вопрос об Олимпиаде в Пекине

Президент США Джо Байден привёл в замешательство журналистов своего пула ответом на вопрос об участии американских спортсменов в предстоящей Олимпиаде. Хозяина Белого дома спросили, отправят ли США делегацию в КНР, сообщает РИА Новости.

Я — делегация, — ответил Байден.

Журналисты постеснялись уточнить, что значит фраза президента, и понял ли он вопрос. Байден других комментариев не дал.

Газета The Washington Post (Джош Рогин, 16 ноября) со ссылкой на источники утверждала, что администрация Белого дома планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в КНР. Утверждалось, что окончательное решение ещё не принято.

Ранее стало известно, что слова Джо Байдена об отсутствии намерений у Вашингтона создавать антикитайский блок противоречат проводимой политике США. Либо глава Белого дома забыл об этом, либо он соврал председателю КНР Си Цзиньпину в ходе саммита между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.