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14-летняя китайская баскетболистка ростом 226 см стала звездой соревнований

19:47, 16 июля 2021
Фото: unsplash.com
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14-летняя китайская баскетболистка Чжан Цзыюй, рост которой составляет 226 сантиметров, стала звездой в социальных сетях.

Цзыюй принимала участие в женской баскетбольной лиге Китая U15, где её команда одержала победу. На счету юной баскетболистки 42 очка, 25 подборов и 6 блок-шотов только в одном финальном поединке. Видео с её участием уже стало вирусным в Сети. 

Известно, что родители 14-летней девочки являются профессиональными баскетболистами. Мать девочки Юй Ин выступала за сборную Китая.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по баскетболу уступила национальной команде Германии в матче квалификационного турнира на Олимпиаду в Токио со счётом 67:69 (17:15, 18:17, 18:18, 14:19). Таким образом, коллектив Сергея Базаревича второй раз подряд не смог отобраться на турнир.

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