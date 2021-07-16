14-летняя китайская баскетболистка ростом 226 см стала звездой соревнований

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая будет знаменосцем на церемонии открытии Игр, заявила, что не видит разницы между флагом России и символикой Олимпийского комитета России (ОКР). Её слова приводит «Чемпионат».

Из-за допинговых санкций российские спортсмены до 2022 года будут выступать на международных соревнованиях без государственных символов. Отвечая на вопрос о том, будет ли иметь для неё какое-то значение то, что...