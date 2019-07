https://static.news.ru/photo/4dcdb26a-a7e4-11e9-8e0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/transport-photo.com

Три российских истребителя вошли в рейтинг самых быстрых военных самолётов за всю историю.

Верхнюю строчку рейтинга занял американский Boeing X-37, который может развивать скорость до 25 Маха в верхних слоях атмосферы.

На втором месте — российский истребитель-перехватчик МиГ-25, способный развивать скорость до 3,2 Маха, на третьем — американский F-15E Strike Eagle, которому по силам разогнаться до 4855 км/ч, на четвёртом и пятом местах — российские МиГ-31 и Су-27 соответственно.

Рейтинг составило издание We are The Mighty .

