Снижение ставки по льготной ипотеке до 7% оживит рынок недвижимости Аналитик Бадалов: снижение ставки по льготной ипотеке до 7% «оживит» рынок недвижимости

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Снижение ставки по льготной ипотеке до 7% вернет спрос на недвижимость в России, заявил независимый эксперт по банковскому сектору Лазарь Бадалов. По его мнению, нежелание россиян покупать жилье было связано не со спецоперацией, а с повышением ставки, передает «Экономика сегодня».

Спрос на льготную ипотеку сохранится: спад спроса на недвижимость был связан не с украинскими событиями, а с тем, что процентные ставки на ипотечные кредиты выросли и стали носить заградительный характер. Ставка по льготной ипотеке в 7% должна вернуть спрос, — подчеркнул Бадалов.

По его мнению, льготная ипотека является не только инструментом поддержки граждан, но и способом стимулирования рынка недвижимости. Он напомнил, что жилищная отрасль во многом связана с другими областями экономики: например, производством стройматериалов, металлургией и другими сферами. Баталов заявил, что оптимальная ставка по льготной ипотеке и коммерческим займам должна колебаться в районе 4–6%.

Ипотека, условно, должна быть в районе 4%, тогда она будет действительно эффективным институтом и стоить населению приемлемые деньги, а главное, рыночный механизм сможет нормально функционировать, — резюмировал аналитик.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания правительства заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена в России с 9% до 7%. Срок действия программы и ее параметры останутся прежними.