Стало известно, как за год подорожала аренда жилья «Циан.Аналитика»: аренда жилья в России за год подорожала на четверть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году средние арендные ставки в России резко выросли. Стоимость аренды однокомнатных квартир квартир увеличилась на 25,8%, а двухкомнатных — на 24%, сообщили NEWS.ru в «Циан.Аналитике». Особенно заметным стал рост ставок в городах-миллионниках.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (в 16 городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях) по итогам 2023 года увеличилась на 25,8%, двухкомнатных — на 24%, — сообщили в «Циан.Аналитике».

В Москве средние ставки на аренду однушки за год выросли на 26%, до 54,2 тыс. рублей, двушки — на 41,7%, до 91,2 тыс. рублей. Более чем на 30% аренда однокомнатных квартир подорожала в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Самаре. Сильнее всего в Перми — на 51,7%.

Как заявил NEWS.ru руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, разница между ставками аренды и платежами по ипотеке по рыночным условиям (16-17%) в большинстве локаций близка к двукратной. «В таких условиях долгосрочная аренда становится рынком арендодателя», — отметил он. Из-за заградительных ставок по жилищным кредитам при сохранении высоких цен на новостройки число арендаторов будет только расти, пояснил он.

Ранее эксперты дали советы о том, как сэкономить на съемной жилье. В частности, они рекомендуют просить скидку за предоплату съемной квартиры. Также можно снять квартиру подальше от центра и сэкономить в результате большую сумму денег. Кроме того, можно отказаться и от хорошего ремонта с новой мебелью, если это не является принципиальным моментом. А еще можно попросить собственников установить счетчики. Как показывают некоторые исследования, только на контроле расхода воды можно получить тройную экономию.