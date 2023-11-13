Аренда и ипотека дорожают: как сэкономить на жилье Эксперты рекомендуют просить скидку за предоплату съемной квартиры

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Ставки по ипотеке на вторичное жилье взлетели до 17% с лишним после последнего повышения ключевой ставки Центробанком. А из-за того, что многие предпочли отказаться от жилищного кредита и переориентироваться на съем, подскочили и ставки по аренде. NEWS.ru расскажет о том, как сэкономить и при съеме жилья, и при оформлении ипотеки.

Как сэкономить на ипотеке

Способ № 1: узнайте про допплатежи и предложения банков

В полную стоимость ипотеки могут не войти платежи, связанные с банком организации. Например, «консалтинг по объекту недвижимости», «платная бронь», «проверка безопасности сделок», «удаленная сделка». Заранее спрашивайте в банке о тех услугах, которые нужно будет купить при оформлении ипотеки.

С другой стороны, помните, что зарплатный проект вашего банка может там же дать скидку на ипотеку. Также стоит уточнить условия досрочного погашения жилищного кредита в том или ином банке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Способ № 2: экономьте на страховке

Страховка в банке, где берется ипотека, скорее всего, будет дороже, чем в самой страховой компании. Банк вообще может взять до 90% цены страхования себе. Поэтому выгоднее сделать полис самостоятельно в одобренной банком компании и предоставить его при оформлении ипотеки. С другой стороны, иногда банки дают скидки за оформление страховки у них. Поэтому лучше все высчитывать индивидуально.

Способ № 3: изучите предложения от застройщиков

Если брать не вторичку, а первичное жилье, то сегодня некоторые застройщики еще дают ипотеку под ставку около 1% — как минимум на первое время. Или компенсируют своим клиентам платежи по аренде на время ожидания сдачи дома. Но надо учитывать, что супернизкая ставка сейчас может резко подняться в будущем. Или подразумевать первоначальный взнос выше среднего.

Также застройщики могут предложить рассрочку, при которой жилье можно оплатить по схеме 25/25/50% от полной стоимости (или 15/15/70%).

Способ № 4: узнайте про льготы

Льготная ипотека под 8% доступна для всех совершеннолетних граждан на покупку готового жилья у застройщика, а также на строительство частного дома и покупку участка под строительство.

Семейная ипотека под 6% — для семей с ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, или ребенком-инвалидом. Купить можно почти все то же, что и по льготной ипотеке, плюс вторичку на Дальнем Востоке. Правда, и льготную, и семейную ипотеку власти продлили лишь до июля 2024 года. Однако семейную могу продлить еще.

Также есть отдельная дальневосточная, сельская и военная ипотека. И узнавайте про льготы в каждом конкретном регионе.

Еще важный момент — налоговый вычет. Эта льгота положена один раз в жизни: каждый россиянин может получить налоговый вычет, вернув уплаченный им НДФЛ в размере 13% от 2 млн рублей, потраченных на покупку квартиры. То есть это 260 тыс. рублей. Если квартира стоила хотя бы 4 млн руб. и покупалась супругами, то на вычет имеет право каждый из них, и семья может получить до 520 тыс. руб.

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Способ № 5: рефинансируйте или реструктурируйте кредит

Дорогой кредит можно рефинансировать. То есть оформить новый кредит, которым закрываются старые займы. Так можно получить лучшую процентную ставку, продлить срок кредита и уменьшить ежемесячную выплату. Можно рефинансировать кредит в текущем банке, а можно уйти в другой, который предлагает более выгодные условия

Если покупатель жилья рефинансирует ипотеку в своем банке, это называется реструктуризацией. Ее, как правило, применяют клиенты с просрочками и штрафами, которые не имеют возможности платить за кредит в прежнем объеме. Но банк выставляет им ряд требований, например к сумме долга и сроку задолженности, и в одобрении заявления могут отказать. Также необходимо обращать внимание на сроки рассмотрения заявления. Тем не менее банк может пойти навстречу клиенту, увеличив срок кредита или дав отсрочку по уплате процентов. Но в первом случае переплата по процентам увеличится, поэтому условия реструктуризации нужно читать очень внимательно.

Как сэкономить на аренде

Лайфхак № 1: торговаться

Торг уместен всегда, главное — найти для него основания. К примеру, старую или испорченную мебель, некачественный ремонт, плохую работу коммуникаций, большой срок эксплуатации здания с перспективой попадания дома под реновацию. А еще, как отмечают аналитики финансового маркетплейса «Сравни», торговаться можно, даже если квартиросъемщик готов заплатить за несколько месяцев вперед. Некоторым арендаторам в итоге удается сбить арендую ставку на 15%.

Лайфхак № 2: отказаться от лишнего

Если квартиросъемщик работает удаленно или гибридным образом (часть рабочей недели проводит в офисе, а часть — дома), то транспортная доступность уже не является таким важным условием, как раньше. Можно снять квартиру подальше от центра и даже от не самого близкого к центру метро и сэкономить в результате большую сумму денег. Разница в ставке за «однушку» около метро и в 20 минутах пешком может отличаться на 10–12 тыс. рублей в месяц, а это 120–140 тыс. рублей экономии в год. Так и на первоначальный взнос для ипотеки накопить можно.

Кроме того, можно отказаться и от хорошего ремонта с новой мебелью, если это не является принципиальным моментом. Разница в цене между «бабушкиной» квартирой и квартирой с дизайнерским ремонтом может быть буквально двойной. И как минимум на год можно снять такое жилье, чтобы просто существенно сэкономить и определиться с дальнейшими планами на жизнь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лайфхак № 3: предложить свои услуги

Для того чтобы получить скидку на съем или вовсе несколько месяцев бесплатного проживания, можно предложить свои услуги. К примеру, сделать ремонт за свой счет в каком-нибудь из помещений квартиры. Главное — грамотно все рассчитать с учетом дорожающих стройматериалов, чтобы в итоге не отдать за эту квартиру больше, чем сэкономить.

Кроме того, можно предложить помощь с пожилыми родственниками, которые живут по соседству: ходить проведать, приносить продукты, делать уколы, перевязки, убираться — все это довольно дорогие услуги, и, оказывая их, можно договориться об очень большой скидке на жилье. В некоторых случаях, кстати, ищут сиделку и предлагают ей бесплатное проживание и даже оплату питания.

Лайфхак № 4: попросить поставить счетчики

Часто арендаторы должны сами оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Но в квартирах, которые сдаются, не всегда есть счетчики воды, что может существенно увеличить ежемесячный платеж. В обмен на большую предоплату или гарантийную сумму можно, к примеру, прописать в договоре обязательство собственников установить счетчики. Как показывают некоторые исследования, только на контроле расхода воды можно получить тройную экономию.

Что же касается электричества, то трехтарифный счетчик тоже позволит существенно снизить платеж. Особенно если значительная часть энергопотребления будет идти ночью (на ночь можно оставить работать стиральную или посудомоечную машину, также в позднее время можно использовать нешумный пылесос).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайфхак № 5: снять для начала комнату или подселиться

Этот вариант особенно подойдет одиноким и не обремененным обязательствами людям. Можно найти не целую квартиру, а лишь комнату — особенно, если делать это в соцсетях. Так, по крайней мере, легко начать жить с кем-то из своих знакомых или друзей, что дает хоть какие-то гарантии комфортного сосуществования.

Также при съеме жилья можно уточнить у хозяина, готов ли он будет к подселению соседа. И до этого разговора лучше уже подобрать потенциального партнера по аренде, чтобы можно было рассказать о нем и поделиться контактами.

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