Вышли из доверия: Персидский залив готовится к предательству США

Администрация президента Джо Байдена пытается успокоить своих аравийских союзников после свёртывания кампании в Афганистане. Именно эту цель преследовал визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Катар. Поездка отразила желание Вашингтона убедить игроков в Персидском заливе в том, что логика афганского исхода не будет действовать для Ближнего Востока. Однако американцам, судя по всему, уже мало кто верит.

Блинкен и Остин, прибывшие в Катар по отдельности, переговорили с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса говорится, что визитёры поблагодарили Доху «за чрезвычайную поддержку» в содействии безопасной эвакуации из Афганистана американцев, граждан американских партнёров и находившихся в опасности местных жителей.

Госсекретарь, министр обороны и эмир также обсудили другие важные двусторонние вопросы и инициативы по содействию региональной безопасности и процветанию, — отметил Прайс.

После этого Блинкен должен отправиться в ФРГ, в то время как Остин — продолжить аравийское турне. Как пояснили накануне поездки СМИ, приезд представителей Белого дома призван убедить союзников США в Персидском заливе в том, что решение Байдена прекратить кампанию в Афганистане, чтобы сосредоточиться на других проблемах в сфере безопасности, не предвещает отказа от своих партнёров на Ближнем Востоке.

Американская сторона присутствует в Персидском заливе на протяжении десятилетий. Объявленная в этом году перекалибровка её отношений с Саудовской Аравией вкупе с акцентом Вашингтона на необходимости «борьбы с китайским и российским влиянием» оставили впечатление о готовности к умеренной оптимизации. Скорый уход из Афганистана, который привёл к смене власти, только усилил эффект.

Непростое соседство

Саудовскую Аравию особенно пугает возможное прекращение поддержки. В последние годы угрозы, с которыми сталкивается королевство, усилились и усложнились. Первоочередной проблемой является Иран. В течение многих лет два государства участвовали в конфронтации на нескольких аренах. В частности, это расположенный на юге Аравийского полуострова Йемен, где действуют мятежники-хуситы, которые, как считается, обладают прямой поддержкой Тегерана. Объекты саудовского нефтепрома и нефтяные танкеры не раз подвергались нападениям со стороны предполагаемых иранских «прокси». Причём в последние годы эти атаки стали комбинированными: ракетные удары сопровождались активностью беспилотников.

Наблюдатели обращают внимание и на то, что саудовская инфраструктура нередко становится мишенью мощных иностранных кибератак. Как считается, они также инспирированы иранской стороной.

Может быть, именно из-за целого комплекса этих факторов в прошлом году саудовская сторона инициировала прямые переговоры с иранскими чиновниками на иракской площадке. Официально их темой была региональная стабильность и восстановление дипломатических связей. За этой пространной формулировкой, как полагают эксперты, прячется тема прекращения атак на королевство. Правда, эффективность этого канала связи оценивается по-разному. Некоторые говорят, что Тегеран и Эр-Рияд пытаются выдать желаемое за действительное.

Всюду Иран

Дополнительные факторы риска для той же Саудовской Аравии заключаются в протестном потенциале племенных лидеров, в малозаметных оппозиционных настроениях среди представителей аппарата безопасности и даже отдельных членов королевской семьи, говорится в недавнем докладе Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). Быстрые государственные реформы, которые курируются наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, «усиливают внутреннюю напряжённость, что увеличивает риски подрывной деятельности и иностранного влияния внутри королевства», полагают эксперты.

Риски подрывной деятельности усугубляются существованием террористических элементов внутри страны. В рейтинге Глобального индекса терроризма (Global Terrorism Index) за 2020 год Саудовская Аравия занимает 32-е место из 163. Это средний уровень опасности. Внутри королевства действуют не только последователи «Исламского государства» и местной «Аль-Каиды» (группировки запрещены в России), но и шиитские террористические ячейки. На это вполне всерьёз обращают внимание в американском Консультативном совете по безопасности за рубежом (OSAC). Исследователи считают, что иранские силы безопасности имеют возможность в нужный момент «активировать» эти ресурсы.

Эти угрозы проецируются и на другие страны Персидского залива, в связи с чем в этих обстоятельствах американская поддержка становится экзистенциально важной для аравийских центров силы.

Публичный экзамен

Отвечать за последствия афганского исхода администрации Байдена придётся не только перед союзниками, но и перед конгрессом. На следующей неделе Блинкен должен будет дать показания в сенатском комитете по международным отношениям, чтобы рассказать о механизме принятия решений по Афганистану. Отмечается, что это первые запланированные открытые слушания с участием представителя администрации столь высокого ранга с тех пор, как движение «Талибан» (запрещено в России) пришло к власти в Исламской Республике. Госсекретарь в августе организовывал брифинги для конгрессменов по афганскому досье, однако они проходили за закрытыми дверями.

По оценкам наблюдателей, выступление госсекретаря в конгрессе станет началом долгого публичного экзамена для представителей Белого дома на фоне множества оставшихся без ответа вопросов по поводу качества и спланированности свёртывания афганской миссии. Белому дому придётся внести ясность не только в то, как была организована эвакуация американских граждан и тех афганцев, которые подлежали вывозу, но и в то, насколько просчитаны были действия в сфере безопасности, если учесть, что кабульский аэропорт стал мишенью кровавых террористических нападений. Тем более что новости о слушаниях с участием Блинкена появились на фоне слухов, что в Кабуле остаются самолёты, которые не успели покинуть Афганистан в рамках эвакуации.