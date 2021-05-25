Востоковед заявил о предрешённой победе Асада в Сирии

https://static.news.ru/photo/6b9055c6-be0f-11eb-ac43-96000091f725_660.jpg Башар Асад Фото: Mikhael Klimentyev/Global Look Press

Шансов обойти Башара Асада на президентских выборах у его соперников нет. Всё предрешено. Об этом заявил в беседе с НСН старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

По мнению востоковеда, шансов у оппонентов нет. Единственной возможностью оппозиции побороться за кресло президента является объединённый кандидат.

Но оппозиция не может договориться между собой. Поэтому такого кандидата нет — каждый по отдельности не в состоянии набрать необходимое количество голосов, — сказал Чупрыгин.

Политолог также подчеркнул, что в глобальном раскладе вещей для Сирии будет лучше, если Асад останется у власти. По его мнению, ещё один виток групповой борьбы в случае победы нового человека страна просто не выдержит.

В Сирии 26 мая начались президентские выборы. За пост главы государства борются действующий лидер Башар Асад, бывший государственный министр Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, возглавляющий Сирийский демократический фронт.

Ранее Великобритания, США, ФРГ, Франция и Италия призвали международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в Сирии. По мнению руководства этих государств, выборы не будут способствовать прогрессу в разрешении политического кризиса в стране.