Страны Запада призвали не признавать президентские выборы в Сирии

https://static.news.ru/photo/db263860-5e70-11ea-a715-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency

Не признавать предстоящие президентские выборы в Сирии призвали международное сообщество Великобритания, США, ФРГ, Франция и Италия. По мнению руководства этих государств, выборы не будут способствовать прогрессу в разрешении политического кризиса в стране. Заявление опубликовано МИД Великобритании, сообщает ТАСС.

В своём заявлении пять стран призывают международное сообщество «безоговорочно отвергнуть» попытку режима главы Сирии Башара Асада заручиться легитимностью, не прекращая при этом «серьёзных нарушений прав человека и содержательного участия» в запущенном ООН политическом процессе, призванном остановить конфликт.

По мнению руководства стран «пятёрки», назначенные на 26 мая выборы в Сирии «не будут ни свободными, ни честными», они не станут шагом на пути к политическому разрешению конфликта в стране.

В заявлении также подчёркивается, что проведение выборов идёт вразрез с положениями резолюции 2254 Совбеза ООН. В частности, подчёркивается, что для признания выборов легитимными необходимо проводить их под наблюдением ООН и допустить к ним всех сирийцев, «в том числе внутренне перемещённых лиц, беженцев, членов диаспоры».

В выборах за пост президента Сирии намерены участвовать действующий глава государства Башар Асад, бывший государственный министр Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи, возглавляющий Сирийский демократический фронт.

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