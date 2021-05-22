В Минобороны РФ рассказали о возможных провокациях боевиков в Сирии

https://static.news.ru/photo/1121af88-bc05-11eb-8a31-96000091f725_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Накануне президентских выборов боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) могут устроить провокацию на западе сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, сообщает ТАСС.

В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ, — пояснил контр-адмирал.

Он добавил, что 23 мая террористы в сопровождении представителей псевдогуманитарной организации «Белые каски» доставили в район населённого пункта Джиср-эш-Шугур шесть ёмкостей с отравляющими веществами. Предположительно, в них находится хлор. Боевики намерены устроить инсценировку химической атаки, чтобы затем обвинить правительственные силы Сирии в применении химоружия против мирного населения, подчеркнул Карпов.

Ранее стало известно, что перед выборами в Сирии растёт угроза постановочных химических атак со стороны боевиков. Об этом 21 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что после обнародования этой информации преступные планы будут сорваны, а гибель ни в чём не повинных людей будет прекращена.