Захарова заявила об угрозе постановочных атак боевиков в Сирии

https://static.news.ru/photo/1149668e-ba31-11eb-9ecf-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Syria Civil Defence/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перед выборами в Сирии растёт угроза постановочных химических атак со стороны боевиков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

В преддверии важного этапа в жизни сирийского государства — проведения 26 мая выборов президента Сирии — угроза применения таких грязных методов возрастает, — сообщила дипломат.

Она выразила надежду, что после обнародования этой информации преступные планы будут сорваны, а гибель ни в чём не повинных людей будет прекращена.

Последние выборы в стране прошли в 2014 году. По их итогам Башар Асад сохранил власть. Это стало для него вторым президентским сроком, поскольку свой пост он занял в 2000 году. Примечательно, что Конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту главы государства двумя семилетними сроками.

В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что над выборами нависла угроза терактов. Отмечается, что незаконные вооружённые формирования запланировали взрывы и нападения на государственные учреждения для дестабилизации ситуации в стране.