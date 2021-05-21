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Захарова заявила об угрозе постановочных атак боевиков в Сирии

15:19, 21 мая 2021
Архивное фото Архивное фото Фото: Syria Civil Defence/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перед выборами в Сирии растёт угроза постановочных химических атак со стороны боевиков. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит ТАСС.

В преддверии важного этапа в жизни сирийского государства — проведения 26 мая выборов президента Сирии  — угроза применения таких грязных методов возрастает, — сообщила дипломат.

Она выразила надежду, что после обнародования этой информации преступные планы будут сорваны, а гибель ни в чём не повинных людей будет прекращена.

Последние выборы в стране прошли в 2014 году. По их итогам Башар Асад сохранил власть. Это стало для него вторым президентским сроком, поскольку свой пост он занял в 2000 году. Примечательно, что Конституция Сирийской Арабской Республики ограничивает пребывание на посту главы государства двумя семилетними сроками.

В российском Центре по примирению враждующих сторон заявили, что над выборами нависла угроза терактов. Отмечается, что незаконные вооружённые формирования запланировали взрывы и нападения на государственные учреждения для дестабилизации ситуации в стране.

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