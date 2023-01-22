Володин прибыл с официальным визитом в Иран

Фото: Вячеслав Володин/vk.com

Вячеслав Володин (слева)

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным приземлилась в Тегеране, где запланировано III заседание Комиссии по сотрудничеству между российской палатой Федерального собрания и парламентом Ирана, передает «Дума ТВ». Встреча законотворцев двух стран состоится 23 января, сегодня прошла встреча Володина с коллегами из Собрания Исламского Совета Ирана.

В понедельник участники специальной межгосударственной комиссии обсудят законодательное обеспечение торгово-экономического сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и сельского хозяйства, а также вопросы взаимодействия в Каспийском море. Отдельным вопросом парламентарии разберут вопросы о региональной безопасности и противодействии терроризму.

ТАСС уточняет, что в состав делегации вошли в том числе вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, который курирует в палате связи с парламентом Ирана, лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также председатели думских комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по транспорту Евгений Москвичев.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов. По его словам, несмотря на отличные отношения с Москвой, руководство Ирана настаивает на том, что боевые действия не разрешат конфликт на Украине.