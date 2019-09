Шиитские боевики 1 сентября поразили противотанковой ракетой бронетранспортер Wolf, расположенный возле армейской казармы у еврейского поселения Афифим. В ответ артиллерия ЦАХАЛ в течение почти двух часов вела огонь по южным районам. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильские военные выпустили свыше 100 снарядов по тому району, откуда было произведено нападение на позиции ЦАХАЛ. Впрочем, по его словам, никто из военнослужащих не пострадал в результате вооружённой атаки.

Позже израильские СМИ со ссылкой на армию распространили видео, на котором вертолёт ЦАХАЛа занимается эвакуацией раненых военнослужащих с северной границы в больницу «Рамбам» в Хайфе. Отмечалось, что это произошло после того, как бойцы «Хезболлы» атаковали израильтян. Спустя некоторое время СМИ распространили заявление пресс-службы израильской армии, согласно которому, военные ЦАХАЛ инсценировали ранение солдат. По этим данным, армия заранее готовилась к возможной атаке в этом районе и держала вертолёт для «доставки» раненых в больницу.