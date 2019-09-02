В минувшие выходные Израиль и Ливан в очередной раз оказались на грани войны. Так называемая «голубая линия», названная по цвету касок развёрнутых там миротворческих сил ООН, превратилась в поле вооружённого противостояния между израильской Армией обороны (ЦАХАЛ) и боевиками шиитской военно-политической организации «Хезболла». Разгоревшийся конфликт отразил новый подход еврейского государства к антииранской кампании, говорят в Израиле.

Шиитские боевики 1 сентября поразили противотанковой ракетой бронетранспортер Wolf, расположенный возле армейской казармы у еврейского поселения Афифим. В ответ артиллерия ЦАХАЛ в течение почти двух часов вела огонь по южным районам. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильские военные выпустили свыше 100 снарядов по тому району, откуда было произведено нападение на позиции ЦАХАЛ. Впрочем, по его словам, никто из военнослужащих не пострадал в результате вооружённой атаки.

Позже израильские СМИ со ссылкой на армию распространили видео, на котором вертолёт ЦАХАЛа занимается эвакуацией раненых военнослужащих с северной границы в больницу «Рамбам» в Хайфе. Отмечалось, что это произошло после того, как бойцы «Хезболлы» атаковали израильтян. Спустя некоторое время СМИ распространили заявление пресс-службы израильской армии, согласно которому, военные ЦАХАЛ инсценировали ранение солдат. По этим данным, армия заранее готовилась к возможной атаке в этом районе и держала вертолёт для «доставки» раненых в больницу.

The evacuated #IDF "soldier" injured in the #Hezbollah ATGM attack near Avivim arriving to Rambam Hospital.



It's yet another military mannequin!



(Doctors later pronounced the dummy dead! | #Humor ) #Israel #Lebanon pic.twitter.com/gVd7ltxES7 — Hezbollah Watch (@HezbollahWatch) September 1, 2019

По версии военных, после атаки шиитской группировки двое солдат изображали раненых с помощью красной краски и бинтов. Затем они были действительно погружены в вертолёт и доставлены в хайфскую больницу. Эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Ксения Светлова, которая была депутатом израильского Кнессета, отмечает в Facebook, что после этого в «Хезболле» решили, что военные действия можно прекратить, раз противник понёс потери.

А теперь внимание, вопрос: если мы стремимся положить конец нынешнему витку эскалации, то зачем приподнимать завесу тайны и брать ответственность и за эту историю? — задаётся вопросом аналитик. — В сети уже ходили слухи про инсценировку, и этого, на мой взгляд, вполне было достаточно.

Впрочем, «новая политика публичности», на которую указывает Светлова, может говорить и о другом. Есть предположение, что военнослужащие ЦАХАЛ действительно были ранены. Незадолго до вооружённого противостояния на границе «Хезболла» распространила снимки израильского военного джипа, в котором отчётливо был виден переодетый в военную форму манекен. Так, очевидно, в ЦАХАЛ пытаются проверять реакцию своих противников. Однако если гипотеза о новой политике публичности Израиля верна, то после военного инцидента у еврейского поселения Афифим властям еврейского государства ничего не мешало объявить, что в результате атаки пострадали не настоящие люди, а манекены. «Инсценировка» с вертолётом по-прежнему вызывает очень много вопросов.

По словам секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, нападение бойцов «партии Аллаха» на израильскую бронемашину стало ответной мерой на действия армии еврейского государства. Шамхани обратил внимание, это событие, наряду со сбитым 20 июня иранцами американским беспилотником, «демонстрирует волю конструктивных сил к противостоянию угрозам и нестабильности». Заместитель главы «Хезболлы» шейха Хасана Насраллы шейх Наим Касем прокомментировал столкновение в районе Афифим 1 сентября.

Нам удалось доказать, что создан новый баланс сил. «Хезболла» навязала новые правила конфликта Израилю. Наша сила устрашения против Израиля работает, — отметил он.

Американская администрация уже заявила, что полностью поддерживают право еврейского государства на защиту. Соответствующее заявление 1 сентября сделал в Twitter помощник американского президента и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт. По его словам, иранское руководство имеет прокси-силы в Ливане и секторе Газа, которые «вредят Израилю, подрывают шансы на установление мира в регионе и угрожают лучшему будущему палестинцев». При этом Госдепартамент, как передаёт просаудовская газета Asharq Al-Awsat, выступил с заявлением об обеспокоенности властей США в связи с эскалацией напряженности на границе Ливана и Израиля. Ведомство также поддержало израильское право на самозащиту.