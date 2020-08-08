Власти Великобритании объявили о выделении $26 млн на помощь Ливану

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Министерство по вопросам международного развития Соединенного Королевства сообщило о выделении $26 млн для Ливана. Деньги пойдут на восстановление Бейрута, который пострадал от мощного взрыва 4 августа 2020 года.

Разрушения, которые мы увидели в Ливане на этой неделе, оставили людей без жилища, медицинской помощи и с сомнениями по поводу того, сколько времени пройдет, пока в стране не закончатся запасы продовольствия. Сегодня мир объединяется, чтобы оказать поддержку ливанскому народу, и как один из крупнейших доноров этого кризиса до настоящего момента, — цитирует сообщение ТАСС.

Также ведомство напомнило, что с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году было перечислено около $975 млн на поддержку уязвимых групп населения этой ближневосточной страны.

Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Об этом информировал NEWS.ru.