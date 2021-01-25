Власти Израиля решили «запечатать страну» из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/749f29f0-5e6d-11eb-8b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

Израиль не будет принимать рейсы иностранных авиакомпаний, они также не смогут вылетать из страны с 26 по 31 января. Это решение было утверждено правительством для противодействия коронавирусной инфекции.

Мы опережаем весь мир. Ни один народ не сделал того, что собираемся сделать мы — герметично запечатать страну, — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Разрешено будет совершать рейсы иностранным пожарным и грузовым самолётам, а также воздушной скорой помощи. Ограничения для израильских авиаперевозчиков будут объявлены позже.

Гражданам Израиля будет разрешено покидать страну только для лечения, поездки на похороны, для судебного разбирательства или эмиграции, сообщает газета Haaretz.

Как писал NEWS.ru, итальянские власти по ошибке закрыли провинцию Ломбардия на жёсткий карантин. Это произошло из-за неточности в статистических данных по COVID-19. Изначально регион находился в «оранжевой» зоне, но неделю назад по ошибке был переведён в «красную» зону. Инцидент спровоцировал скандал между федеральными и региональными властями. Пока неизвестно, кто точно виноват в произошедшем.