Власти Италии по ошибке закрыли провинцию страны на жёсткий карантин

https://static.news.ru/photo/a0f4acec-5e6c-11eb-a553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Silvino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители итальянской провинции Ломбардия неделю провели в условиях жёсткого карантина из-за ошибки в статистических данных по коронавирусной инфекции.

Итальянские власти разделили региона на три типа в зависимости от эпидемиологической ситуации — «красные», «оранжевые» и «зелёные». Жители региона, который обозначается красным, обязаны соблюдать режим жёсткого карантина, им разрешается посещать только работу и больницу. Жителям «оранжевых» регионов разрешено перемещаться по городу.

Неделю назад после проверки данных по заболеваемости COVID-19 провинция Ломбардия была переведена властями в «красную» зону, пишет Le Nouvel Observateur. Позднее в Минздраве Италии сообщили, что регион был переведён из «оранжевой» зоны по ошибке. Инцидент спровоцировал скандал между федеральными и региональными властями. В настоящее время выясняется, кто виноват в произошедшем.

Как сообщал NEWS.ru, израильское правительство закроет с 26 января аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов. Решение связано с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что мера будет введена сроком на одну неделю, чтобы не допустить распространения COVID-19 в стране.