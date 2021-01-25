Власти Италии по ошибке закрыли провинцию страны на жёсткий карантин

Жители итальянской провинции Ломбардия неделю провели в условиях жёсткого карантина из-за ошибки в статистических данных по коронавирусной инфекции.
Итальянские власти разделили региона на три типа в зависимости от эпидемиологической ситуации — «красные», «оранжевые» и «зелёные». Жители региона, который обозначается красным, обязаны соблюдать режим жёсткого карантина, им разрешается посещать только работу и больницу. Жителям «оранжевых» регионов разрешено перемещаться по городу.
Неделю назад после проверки данных по заболеваемости COVID-19 провинция Ломбардия была переведена властями в «красную» зону,
Как сообщал NEWS.ru, израильское правительство закроет с 26 января аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов. Решение связано с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что мера будет введена сроком на одну неделю, чтобы не допустить распространения COVID-19 в стране.