Правительство Израиля решило закрыть аэропорт Бен-Гурион

https://static.news.ru/photo/b52a8888-5e64-11eb-96a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

Израильское правительство закроет с 26 января аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов. Решение связано с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает радиостанция Kan, мера будет введена сроком на одну неделю, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в стране.

Аэропорт будет принимать специальные рейсы. Разрешение на их осуществление будет выдаваться в соответствии с правилами, которые опубликует правительство, пишет газета The Times of Israel.

Решение о закрытии аэропорта не поддержала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата из-за того, что в ближайшие дни в страну должны были приехать самолёты с репатриантами с Украины.

Тотальный карантин в Израиле продлён до 31 января. Жителям нельзя покидать пределы своих населённых пунктов и устраивать собрания численностью больше пяти человек в помещении и десяти на открытом воздухе. Уходить от дома можно на расстояние в 1 км. Под запретом нахождение в домах посторонних людей. В стране не работают рестораны, кафе и увеселительные заведения.

Как писал NEWS.ru, в Британии планируют ввести 10-дневный карантин для иностранцев. Согласно правительственному плану, иностранцев будут изолировать в специальных отелях.