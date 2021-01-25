Правительство Израиля решило закрыть аэропорт Бен-Гурион

Израильское правительство закроет с 26 января аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов. Решение связано с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Аэропорт будет принимать специальные рейсы. Разрешение на их осуществление будет выдаваться в соответствии с правилами, которые опубликует правительство,
Решение о закрытии аэропорта не поддержала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата из-за того, что в ближайшие дни в страну должны были приехать самолёты с репатриантами с Украины.
Тотальный карантин в Израиле продлён до 31 января. Жителям нельзя покидать пределы своих населённых пунктов и устраивать собрания численностью больше пяти человек в помещении и десяти на открытом воздухе. Уходить от дома можно на расстояние в 1 км. Под запретом нахождение в домах посторонних людей. В стране не работают рестораны, кафе и увеселительные заведения.
Как писал NEWS.ru, в Британии планируют ввести 10-дневный карантин для иностранцев. Согласно правительственному плану, иностранцев будут изолировать в специальных отелях.