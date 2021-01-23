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В Британии планируют ввести 10-дневный карантин для иностранцев

13:21, 24 января 2021 10
Фото: Michalis Karagiannis via imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании планирует обязать иностранцев, приезжающих в Соединённое Королевство из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, проходить обязательный 10-дневный карантин.

Согласно правительственному плану иностранцев будут изолировать в специальных отелях, сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на источники, знакомые с документом.

С подобными ограничениями столкнутся прибывающие в страну из таких стран, как Южная Африка, Бразилия, а также из соседних с ними государств, показывающих неутешительную статистику по уровню распространения COVID-19. Отмечается, что о введении данных мер британский премьер может объявить 25 января.

Ранее NEWS.ru писал, что французские власти готовятся к объявлению очередного карантина, который станет уже третьим по счёту. Эти меры связаны с высокой скоростью распространения британского штамма коронавируса. Решение будет принято в ближайшее время. Объявить локдаун должен президент Франции Эммануэль Макрон. Тема введения карантина станет основной повесткой дня на заседании Совета по обороне 27 января.

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