Во Франции введут новый карантин

https://static.news.ru/photo/6ef8ee50-5e22-11eb-b1a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские власти готовятся к объявлению очередного карантина, который станет уже третьим по счёту. Об этом сообщает издание Le Journal du Dimanche.

Эти меры связаны с высокой скоростью распространения британского штамма коронавируса. Решение будет принято в ближайшее время. Объявить локдаун должен президент Франции Эммануэль Макрон. Тема введения карантина станет основной повесткой дня на заседании Совета по обороне 27 января.

При этом издание сообщает, что вопрос о введении третьего карантина уже практически решён. В настоящее время уточняются его сроки и сопутствующие меры.

Журнал отмечает, что третий локдаун будет гораздо мягче предыдущих: гражданам разрешат ненадолго открывать непродовольственные магазины. Первый карантин был введён во Франции 17 марта 2020 года и закончился 11 мая. Второй действовал с 30 октября до 15 декабря.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб допустил, что жёсткий карантин в стране может закончиться в марте. Заявление министра прозвучало после заседания кабмина, на котором был согласован план из трёх пунктов по снятию коронавирусных ограничений.