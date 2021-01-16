Великобритания может отменить локдаун в марте

https://static.news.ru/photo/f37f8e94-58ab-11eb-bfc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб допустил, что жёсткий карантин в стране может закончиться в марте. Заявление министра прозвучало после заседания кабмина, на котором был согласован план из трёх пунктов по снятию коронавирусных ограничений.

Как передаёт The Sun, власти Соединённого Королевства планируют выходить из локдауна поэтапно с учётом региональной специфики. Ограничения будут сниматься в тех местах, где снизятся уровень смертности от COVID-19 и число госпитализаций, также в регионе должна пройти хотя бы частичная вакцинация среди людей в возрасте от 50 до 70 лет. Рааб подчеркнул, что карантин «не закончится по одному хлопку».

Ряд британских учёных призывают воздержаться от поспешного отказа от ограничений. Эпидемиолог Джон Эдмундс заявил, что отмена карантина в конце февраля, когда прививочная кампания находится только в первой фазе, была бы равносильна катастрофе.

Программа массовой вакцинации населения стартовала в Великобритании 8 декабря. Первыми прививают медицинских работников, постояльцев домов престарелых и людей старше 80 лет. Затем начнётся вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых. Жителям Соединённого Королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первая из двух необходимых доз вакцины уже была введена 3,3 млн человек, это около 5% населения страны.

В середине декабря в Великобритании была обнаружена новая мутация коронавируса. По данным специалистов, штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщил, что собор в городе Солсбери временно будет исполнять функции центра вакцинации.