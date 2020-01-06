Фото: Iranian Red Crescent Society

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что бортовые самописцы самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, не передадут производителю для исследований.

Мы не передадим чёрные ящики производителю и американцам, — отметил Абедзаде.

По его словам, власти самостоятельно выберут страну, которая проведёт расшифровку самописцев. Причину катастрофы озвучат, когда эксперты проведут анализ данных, сообщило агентство Mehr.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, писал NEWS.ru.

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