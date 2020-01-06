Фото: Iranian Red Crescent Society

Групповой удар оперативно-тактическими баллистическими ракетами малой дальности по объектам США в Ираке не носил внезапный характер ни по времени, ни по локации и был скоординирован с Вашингтоном через цепочку посредников, заявил NEWS.ru источник, близкий к парламенту Иракского Курдистана.

Для того чтобы погасить напряжённость, атака Корпуса стражей Исламской революции была скоординирована с Ираком и Катаром для предупреждения военных США и проведения операции без какого-либо ущерба силам и средствам, отметил...