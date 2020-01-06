Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что бортовые самописцы самолёта «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, не передадут производителю для исследований.
Мы не передадим чёрные ящики производителю и американцам, — отметил Абедзаде.
По его словам, власти самостоятельно выберут страну, которая проведёт расшифровку самописцев. Причину катастрофы озвучат, когда эксперты проведут анализ данных,
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, писал NEWS.ru.
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