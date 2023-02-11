В ВОЗ предупредили о риске вторичной катастрофы в Турции

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция пережила крупнейшее землетрясение этого века

Ужасные условия, в которых находятся люди после землетрясения в Турции, могут привести ко вторичной катастрофе и жертвам, соизмеримым числу погибших в результате природного катаклизма, заявил CNN представитель департамента ВОЗ по реагированию на инциденты Роберт Холден. Он добавил, что люди испытывают трудности с топливом, водой и другими факторами, которые составляют основы жизни.

Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части, — заявил Холден.

В CNN заметили, что сейчас в зонах катастрофы погода холоднее привычной.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

По последней информации, число жертв землетрясений в Турции достигло отметки в 20 665. Пострадали от природного катаклизма более 80 тысяч человек. Количество граждан, эвакуированных из зоны катастрофы, приближается к 100 тысячам.