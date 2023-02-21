В турецком Хатае выросло число пострадавших в результате землетрясения Минздрав Турции: около 300 человек ранены после землетрясений в Хатае

Фото: Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

В результате двух землетрясений, произошедших в турецкой провинции Хатай в понедельник, 20 февраля, ранения получили почти 300 человек. 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

В результате двух землетрясений, произошедших в Хатае, у нас 294 пострадавших. 18 из них, к сожалению, находятся в тяжелом состоянии, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дертйол воздушным и наземным путем, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех погибших и 213 пострадавших.

В понедельник, 20 февраля, на юго-востоке Турции произошли два землетрясения. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям страны, магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай есть разрушенные дома.

Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.

Геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз заявил, что данное землетрясение не было афтершоком после разрушительного удара 6 февраля. Оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. По его мнению, в дальнейшем стоит ожидать новых землетрясений подобной мощности.