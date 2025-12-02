В Турции задержали больше 100 связанных с запрещенной организацией человек

В Турции задержали больше 100 связанных с запрещенной организацией человек В Турции задержали 121 человека по подозрению в связях с FETO

В Турции задержали 121 человека по подозрению в связях с организацией FETO, которую власти считают причастной к попытке переворота в июле 2016 года, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. Операции прошли в разных городах страны, включая Анкару и Стамбул.

В ходе операций, проведенных в течение последних двух недель против FETO, задержан 121 подозреваемый. В отношении других задержанных следственные действия продолжаются, — говорится в сообщении.

Часть задержанных уже арестована, к другим применены меры судебного контроля. Турецкие власти подчеркнули, что продолжают преследование сторонников FETO, которую считают организатором событий 15–16 июля 2016 года. Тогда в результате попытки переворота погибли более 250 человек, свыше двух тысяч получили ранения.

Ранее экс-мэр Стамбула Экрем Имамоглу и другие подозреваемые оказались в центре уголовного дела о шпионаже и создании преступной группировки. Генпрокуратура города обнаружила секретные военные документы и фотографии заграничных паспортов среди материалов дела.