Двухмесячного ребенка спасли спустя 128 часов после землетрясения в Турции

Фото: Fethullah Yaman/Global Look Press

Двухмесячного ребенка достали живым из-под завалов в провинции Хатай спустя 128 часов после разрушительного землетрясения в Турции. В Сети появились кадры спасения малыша, на которых видно, что его несут на носилках, а также что он сосет палец медика и улыбается.

Известно, что ребенка госпитализировали в одну из местных клиник.

Ранее спасатель из Венгрии, помогавший вызволять из-под завалов в турецком Хатае полуторагодовалую девочку, не смог сдержать слез. Мужчина расплакался, когда журналисты стали расспрашивать его об операции.

В Турции киргизские спасатели достали из-под завалов разрушенного здания подростка, который пролежал под обломками пять дней. Представитель МЧС Киргизии рассказал, что выжившему мальчику 16 лет, он гражданин Турции. Школьник проживал на пятом этаже дома, рухнувшего при землетрясении в Кахраманмараше.

В турецком управлении по ЧС заявили, что землетрясение, которое произошло 6 февраля, по силе разрушений было сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб. Согласно последним данным, число жертв удара стихии в стране превысило 20 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения.