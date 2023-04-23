В Стамбуле обстреляли офис партии Эрдогана

Злоумышленники обстреляли один из офисов правящей партии в Турции Партии справедливости и развития в Стамбуле. Как пишет издание Daily Sabah, вооруженным людям удалось скрыться. Пострадавших нет.

Официальный представитель партии Омер Челик заявил, что двое злоумышленников проезжали мимо здания партии в районе Бахчелиэвлер и выстрелили в воздух пять раз. На верхнем этаже офиса обнаружили следы от попадания четырех пуль.

При инцидент никто не пострадал, место происшествия оцеплено полицией.

В конце августа 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что мужчина поджег здание администрации. По его словам, злоумышленник бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание оперативно потушили, пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь.

В октябре прошлого года злоумышленники бросили два коктейля Молотова в здание администрации города Бакала Челябинской области. По данным властей региона, последствия и ущерб минимальны, пострадавших нет.