В Совбезе оценили ситуацию в Афганистане

Деградация ситуации в Афганистане может привести к укреплению местных радикальных группировок и к продолжению гражданской войны. Об этом «Российской газете» заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков. По его мнению, всё это создает террористические риски для России.

Деградация гуманитарной ситуации может вполне способствовать укреплению действующих в стране радикальных группировок. Они представляют опасность распространения терроризма в Центральной Азии и на территорию России, — сказал Коков.

Помимо проникновения боевиков, по словам замсекретаря Совбеза, для России также представляет опасность распространение из Афганистана экстремистской идеологии, расширение наркотрафика и неконтролируемая миграция беженцев, места размещения которых террористы часто используют для укрытия и легализации.

Наконец, велики риски деградации экономического сотрудничества в регионе и потери вложенных в экономику Афганистана инвестиций, — отметил замсекретаря Совбеза.

Он подчеркнул, что 20-летняя военная кампания США и их союзников в Афганистане во многом только усугубила кризисные процессы в стране, поскольку в результате пребывания коалиции, по сути, к власти в Афганистане пришла запрещённая в РФ международная террористическая организация «движение Талибан».

Движение «Талибан» окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, 16 августа. А после захвата и её, талибы объявили о завершении войны в Афганистане и начале формирования состава временного правительства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что у Альянса ещё остаются возможности давления на радикальное движение в Афганистане. Он дал понять, что у стран блока имеются возможности для проведения атак дальнего действия.