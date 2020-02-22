Вооружённое обострение в сирийской провинции Идлиб, контроль над которой делят боевики оппозиции и радикальные формирования, привело к новым жертвам среди вооружённых сил (ВС) Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности к более решительным действиям в этом районе, но в то же время выразил намерение провести переговоры с лидерами РФ, Франции и ФРГ Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.

О том, что Турция готова к более решительным мерам в сирийской провинции Идлиб, которая находится в сфере её ответственности, турецкий руководитель рассказал во время выступления в Измире.

Борьба даётся нам непросто: у нас гибнут люди. Мы сталкиваемся с новыми ловушками. Я провёл переговоры с Путиным, а до этого поговорил с Макроном и Меркель. После этого мы определили нашу дорожную карту, — сказал Эрдоган.

Однако в то же время он пообещал предпринять «более решительные шаги» в районе мятежного анклава, который сталкивается с наступлением армии президента Башара Асада. Президент Турции при этом не пояснил, о каких конкретно мерах может идти речь, но отметил, что Анкара «не будет подчиняться сценариям глобальных держав». Вероятно, он подразумевал не только Россию, но и США.

Политика Турции в Сирии и Ливии является не авантюрой, а требованием, продиктованным национальными интересами, — подчеркнул президент.

Реджеп Тайип Эрдоган tccb.gov.tr

Как рассказал Эрдоган, 5 марта он собирается провести встречу с Путиным, Меркель и Макроном — чтобы определить судьбу провинции Идлиб. Не исключено, что переговоры будут проходить на турецкой площадке. Важным моментом является то, что военные РФ и Турции продолжают диалог. 22 февраля состоялся телефонный разговор между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его турецким коллегой Хулуси Акаром. В центре внимания была стабилизация обстановки в Сирии.

В день выступления Эрдогана стало известно о том, что очередной военный ВС Турции погиб в результате обстрела в Идлибе. Об этом сообщила администрация турецкой провинции Газиантеп, которая граничит с Сирией. По её информации, смерть произошла в результате разрыва снаряда, выпущенного сирийской правительственной армией.

Любые жертвы среди личного состава ВС Турции многократно увеличивают риски вооружённого ответа в Идлибе со стороны официальной Анкары. Убедительным аргументом в пользу подобного сценария выглядит и продолжающееся насыщение провинции военной техникой. Накануне эксперты зафиксировали развёртывание на территории Идлиба турецких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Atilgan, которые, вероятно, призваны защитить позиции протурецких боевиков от асадовской авиации. Впрочем, о том, получится ли блокировать действия пилотов, у экспертов сложилось неоднозначное мнение.

Несмотря на продолжающиеся контакты между РФ и Турцией, основания переживать по поводу эскалации конфликта в мятежной сирийской провинции, всё-таки есть. Командование правительственной армии Сирии заявило , что объекты авиации, который позволят себе нарушить воздушное пространство Арабской Республики, будут признаны вражескими целями.

Силы ПВО получили приказ противостоять всем летательным средствам, — говорится в заявлении сирийцев.

Это означает, что в центре внимания заинтересованных сторон теперь находится воздушное пространство над Идлибом. Как известно, успех предыдущих турецких наступательных операций во многом зависел именно от поддержки с воздуха. Теперь же Анкару хотят лишить возможности наносить удары по целям, чтобы предотвратить ненужную эскалацию.