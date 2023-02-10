В Сирии возросло число жертв землетрясения Минздрав Сирии: жертвами землетрясения стали 1387 человек

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Сирии заявило, что в стране выросло число погибших в результате землетрясения. По данным ведомства, жертвами стихии стали 1387 человек, еще более 2,3 тысячи пострадали.

Число погибших выросло до 1387, пострадавших — до 2326, — подчеркнули в Минздраве.

Власти Сирии 10 февраля распорядились отправить гуманитарную помощь во все районы, которые пострадали от землетрясения. Речь шла в том числе о территориях, неподконтрольных Дамаску. Министр муниципального управления Сирии Хусейн Махлюф говорил, что из-за землетрясения свои дома покинули почти 300 тысяч сирийцев.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате того же землетрясения в стране возросло до 19 388. По его данным, травмы получили 77 711 человек. По словам президента Турции, в ликвидации последствий землетрясений с учетом прибывших из других стран команд занято более 140 тысяч человек.