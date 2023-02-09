Спасение собаки из-под завалов в Турции попало на видео

Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилось видео спасения собаки, оказавшейся под обломками здания после землетрясения в Турции. Утром 9 февраля в центральной части страны были зарегистрированы новые подземные толчки магнитудой 4,2.

На кадрах видно, что из-под завала торчит только голова собаки. Животным занимались сразу несколько спасателей. Один поил его водой и успокаивал, другие в это время разгребали бетонную крошку и пытались поднять крупный обломок, чтобы вызволить пса.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли выбраться из-под обломков семилетнему мальчику, который находился там на протяжении почти трех суток. Первые слова ребенка после спасения были о том, что ему завтра нужно быть в школе.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, погиб 12 391 человек. По сведениям СМИ, число пострадавших достигло 63 тысяч. В стране объявлен семидневный траур. В десяти провинциях, которые затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение на три месяца.