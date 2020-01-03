https://static.news.ru/photo/3c20aed0-2fcc-11ea-86b8-fa163e074e61_660.jpg Министерство иностранных дел Ирана Фото: irangov.ir

Тегеран ответит Вашингтону на убийство генерала Касема Сулеймани, но это не приведёт к войне с США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Дипломат добавил, что Исламская Республика не стремится к развязыванию вооружённого конфликта со Штатами, но при этом готова отреагировать на любую обстановку, сообщает «Интерфакс».

Командующий спецподразделением «Кудс» Сулеймани был убит 3 января в результате авиаудара американских ВВС по аэропорту Багдада. Президент Ирана Хасан Рухани назвал произошедшее самой большой ошибкой США и пообещал, что смерть генерала будет отомщена.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп в ответ на эту угрозу заявил, что Вашингтон нанесёт удар по полусотне объектов в Иране в случае агрессии в отношении американских граждан или нападения на военную базу.