Тегеран ответит Вашингтону на убийство генерала Касема Сулеймани, но это не приведёт к войне с США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Дипломат добавил, что Исламская Республика не стремится к развязыванию вооружённого конфликта со Штатами, но при этом готова отреагировать на любую обстановку,
Командующий спецподразделением «Кудс» Сулеймани был убит 3 января в результате авиаудара американских ВВС по аэропорту Багдада. Президент Ирана Хасан Рухани назвал произошедшее самой большой ошибкой США и пообещал, что смерть генерала будет отомщена.
Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп в ответ на эту угрозу заявил, что Вашингтон нанесёт удар по полусотне объектов в Иране в случае агрессии в отношении американских граждан или нападения на военную базу.
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