Возле посольства США в столице Ливана прошла акция протеста против предложенного Дональдом Трампом плана по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Как
Ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».
Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны. В результате глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна «разрывает все отношения» с США.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Палестины на предложенную Соединёнными Штатами Америки «сделку века» заставляет задуматься об эффективности документа в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен