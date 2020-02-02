https://static.news.ru/photo/b4cac284-45bc-11ea-87cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Возле посольства США в столице Ливана прошла акция протеста против предложенного Дональдом Трампом плана по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает агентство Associated Press, в акции приняли участие сотни ливанцев и палестинцев. Когда протестующие подошли к зданию посольства, обнесённому ранее колючей проволокой и металлическими заграждениями, полиция применила перечный газ.

Ранее США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».

Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 млрд в экономику страны. В результате глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна «разрывает все отношения» с США.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Палестины на предложенную Соединёнными Штатами Америки «сделку века» заставляет задуматься об эффективности документа в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.