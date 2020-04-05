В Иране 11 апреля возобновится работа некоторых сфер бизнеса

https://static.news.ru/photo/af13941a-773a-11ea-a4c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Иранские власти приняли решение возобновить деятельность ряда бизнес-сфер, которая была прекращена из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба президента Исламской Республики Хасана Рухани.

Относительно экономической деятельности, которая не является рискованной, было принято решение с 11 апреля в провинциях страны возобновить эту работу в соответствии с протоколами Минздрава, — передаёт сообщение ТАСС.

При этом в провинции Тегеран эта деятельность будет возобновлена 18 апреля, сказано в публикации. Рухани также отметил, что 18 апреля начнётся свободное передвижение в Иране. При этом свободное передвижение по Ирану было и до этого времени возможным, однако только на личном транспорте.

Из-за распространения COVID-19 все иранские школы закрылись до 8 апреля. При этом многие страны ограничили авиасообщение с Ираном. Кроме того, власти Исламской Республики приняли решение временно выпустить из тюрем 100 тысяч заключённых и ввели запрет на передвижение между городами для граждан страны. Также были введены ограничения на ведение бизнеса, деятельность которого может способствовать распространению заболевания.

Сейчас в Иране заражены коронавирусной инфекцией 58 226 человек, из которых 3603 — с летальным исходом. Выздороветь удалось 22 011 пациентам.

Как писал NEWS.ru, ранее в Иране от коронавируса вылечились два пациента в возрасте 100 и 106 лет.