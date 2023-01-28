В Иерусалиме прошли массовые задержания после теракта у синагоги Израильская полиция сообщила о задержании 42 человек после теракта в Иерусалиме

Фото: Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская полиция

Израильская полиция сообщила о задержании 42 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме, передает France 24 со ссылкой на местные правоохранительные органы. Отмечается, что некоторые из задержанных являются родственниками террористов.

Полиция арестовала 42 подозреваемых для допроса, некоторые из них являются членами семей террористов, — говорится в заявлении.

Теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме вечером 27 января. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения.

По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли десять палестинцев.

Представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем заявил, что теракт стал «реакцией» на израильский рейд в Дженине. Он также подчеркнул, что «борьба против оккупации продолжается».