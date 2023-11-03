В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации командира батальона ХАМАС ЦАХАЛ: ликвидирован командир батальона ХАМАС «Сабра Тель аль-Хава» Мустафа Далул

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Истребители ВС Израиля ликвидировали командира батальона ХАМАС «Сабра Тель аль-Хава» Мустафу Далула, сообщает пресс-служба армии обороны страны (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале. Отмечается, что с начала войны он принимал центральное участие в управлении боевыми действиями против войск ЦАХАЛ.

Истребители ЦАХАЛ, действуя на основании точных разведывательных данных службы безопасности Израиля и армии обороны, ликвидировали Мустафу Далула, командира батальона «Сабра Тель аль-Хава», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что израильские военные уничтожили и других бойцов ХАМАС. В ходе обысков в районе Бейт-Хануна они обнаружили оружие, разведывательные материалы, средства связи членов палестинской группировки.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэля Хагари заявил, что ВС страны завершили окружение Газы — крупнейшего города палестинского анклава. Он уточнил, что ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки.

Представитель ВВС подчеркнул, что лидер ХАМАС Исмаил Хания, который живет в Катаре, должен на частном самолете перелететь в Иран. На фоне этого йеменские хуситы и ливанская шиитская партия «Хезболла», которых поддерживает Иран, активизировали обстрелы Израиля в попытке отвлечь ЦАХАЛ от Газы и ХАМАС, добавил Хагари. Он уточнил, что на данный момент и речи не идет о прекращении огня.