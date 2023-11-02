Армия Израиля окружила город Газа ЦАХАЛ: армия Израиля завершила окружение города Газа со всех сторон

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Израильские военнослужащие завершили окружение Газы — крупнейшего города палестинского анклава, передал Haaretz слова представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари. Он уточнил, что ЦАХАЛ атакует аванпосты ХАМАС, штабы, пусковые установки и площадки.

Представитель ВВС подчеркнул, что лидер ХАМАС Исмаил Хания, который живет в Катаре, должен в частном самолете перелететь в Иран. На фоне этого йеменские хуситы и ливанская шиитская партия «Хезболла», которых поддерживает Иран, активизировали обстрелы Израиля в попытке отвлечь ЦАХАЛ от Газы и ХАМАС, добавил Хагари. Он уточнил, что на данный момент и речи не идет о прекращении огня.

Ранее Израильские военнослужащие смогли прорвать линию обороны палестинской группировки ХАМАС в северной части сектора Газа. В армии отметили, что наземная операция в регионе идет по плану.

После этого израильский подполковник Салман Хабаки сообщил, что в секторе Газа погиб высокопоставленный израильский командир. Всего с начала наземной операции на территории палестинского анклава страна потеряла 18 своих военных. Также армия обороны Израиля на основе разведданных установила, что в атаке 7 октября принимали участие не менее трех тысяч бойцов движения ХАМАС.