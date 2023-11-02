В ЦАХАЛ назвали число участвовавших в атаке на Израиль бойцов ХАМАС ЦАХАЛ: в атаке 7 октября принимали участие не менее трех тысяч бойцов ХАМАС

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля на основе разведданных установила, что в атаке 7 октября принимали участие не менее трех тысяч бойцов движения ХАМАС, пишет издание The Times of Israel. По первоначальным оценкам израильских военных, в атаке были задействованы от полутора до двух тысяч бойцов.

В ЦАХАЛ также уточнили, что в течение первых двух дней боевых действий было взято в плен около 200 бойцов ХАМАС, уничтожено около тысячи.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и служба разведки «Моссад» создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить всех боевиков ХАМАС, участвовавших в нападении на территорию Израиля. Так, в октябре было объявлено о ликвидации заместителя главы разведывательного управления палестинской группировки ХАМАС Шади Баруда. Сообщалось, что он участвовал в подготовке атаки на еврейское государство 7 октября.

В свою очередь, по данным Минздрава Палестины, по состоянию на 2 ноября от ударов Израиля погибли более 8,8 тысячи человек, свыше 24 тысяч ранены. Более 73% от этого числа — женщины, дети и пожилые люди. В ведомстве также уточнили, что за это время погибли более 130 врачей, порядка 110 были ранены. Кроме того, были совершены нападения более чем на 50 машин скорой помощи, из которых 28 вышли из строя.