В Палестине назвали число погибших и раненых от ударов Израиля Минздрав Палестины: более 8,8 тысячи человек погибли, свыше 24 тысяч ранены

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Сектор Газа

Число погибших в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в результате атак израильской армии с 7 октября достигло 8850 человек, свыше 24 тысяч человек ранены, такие данные приводит палестинский Минздрав в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Более 73% от этого числа — женщины, дети и пожилые люди. В Минздраве также уточнили, что за это время погибли более 130 врачей, порядка 110 были ранены. Кроме того, были совершены нападения на более 50 машин скорой помощи, из которых 28 вышли из строя.

В Газе погибло 8720 мучеников и более 24 тысяч получили ранения, а на Западном берегу число жертв возросло до 130, число раненых — до 2,1 тысячи, начиная с 7 октября, — говорится в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на заявление представителей движения ХАМАС заявило, что по меньшей мере 195 палестинцев погибли и 777 человек пострадали при повторных ударах Израиля по лагерю Джебалия в секторе Газа во вторник и среду. В лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб.

Жилой квартал беженцев был разрушен до основания. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что удары ЦАХАЛ по лагерю беженцев являются зверством. По его словам, боевые действия в палестинском анклаве вступили в более сложную фазу со всеми катастрофичными гуманитарными последствиями.