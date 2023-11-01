ЦАХАЛ прорвал оборону ХАМАС на севере сектора Газа

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военнослужащие смогли прорвать линию обороны палестинской группировки ХАМАС в северной части сектора Газа, передает ТАСС слова официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари. Он отметил, что наземная операция в анклаве идет по плану.

Наземная операция продвигается в соответствии с планом. Наши войска находятся в северной части сектора Газа. Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора, — подчеркнул представитель израильской армии.

Ранее ЦАХАЛ начала штурм сектора Газа сразу с пяти направлений. Ожесточенные столкновения между израильскими бойцами и палестинскими группировками идут на севере анклава. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». При этом действия сухопутных сил Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами территории.

Также армия ликвидировала главу противотанкового ракетного подразделения палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара, который несет ответственность за многочисленные удары противотанковыми ракетами по гражданским лицам и израильским солдатам. Ведомство также опубликовало кадры работы израильского истребителя по объекту, в котором находился Асар.