В ЦАХАЛ сообщили о гибели своего высокопоставленного командира в Газе ЦАХАЛ: в Газе погиб высокопоставленный израильский командир Салман Хабаки

Фото: IDF/Keystone Press Agency/Global Look Press

В секторе Газа погиб высокопоставленный израильский командир, подполковник Салман Хабаки, сообщает телеканал i24 со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Всего с начала наземной операции на территории палестинского анклава страна потеряла 18 своих военных.

ЦАХАЛ сообщает о смерти подполковника Салмана Хабаки, самого высокопоставленного командира ЦАХАЛ, погибшего в бою в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Ранее армия обороны Израиля на основе разведданных установила, что в атаке 7 октября принимали участие не менее трех тысяч бойцов движения ХАМАС. По первоначальным оценкам израильских военных, в атаке были задействованы от полутора до двух тысяч бойцов. В ЦАХАЛ также уточнили, что в течение первых двух дней боевых действий было взято в плен около 200 военных ХАМАС, уничтожено около тысячи.

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) и служба разведки «Моссад» создали центр специальных операций, которому поручено выследить и уничтожить всех боевиков ХАМАС, участвовавших в нападении на территорию Израиля. Так, в октябре было объявлено о ликвидации заместителя главы разведывательного управления палестинской группировки ХАМАС Шади Баруда. Сообщалось, что он участвовал в подготовке атаки на еврейское государство 7 октября.