В Бейруте около больницы произошёл пожар

https://static.news.ru/photo/05238408-d971-11ea-933d-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/UpdatesLebanese

В ливанском Бейруте недалеко от больницы Сент-Чарльз произошёл пожар. Армия и гражданская оборона Ливии занимаются тушением возгорания.

На опубликованных Lebanese News and Updates фотографиях в Twitter, виден задымлённый район.

Ongoing fire in Al Fayadiyeh, near Saint Charles hospital.



Civil defense and the army are at the site. pic.twitter.com/aUk34TXo4v — Lebanese News and Updates (@UpdatesLebanese) August 8, 2020

Также телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, снятую из окна автомобиля, на которой видно, как из здания идёт тёмный дым.

По словам очевидцев, огонь охватил несколько зданий. Информации о пострадавших нет.

4 августа в порту Бейрута произошёл взрыв, уничтоживший или повредивший здания в радиусе 10 километров, а также полностью разрушил порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.