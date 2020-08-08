В Бейруте около больницы произошёл пожар

Также телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, снятую из окна автомобиля, на которой видно, как из здания идёт тёмный дым.
По словам очевидцев, огонь охватил несколько зданий. Информации о пострадавших нет.
4 августа в порту Бейрута произошёл взрыв, уничтоживший или повредивший здания в радиусе 10 километров, а также полностью разрушил порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.
К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест, писал NEWS.ru.