Министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фируз сообщил о первом случае заражения новым типом коронавируса в стране.
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Все трое заболевших посетили иранский город Кум, где была отмечена вспышка опасного вируса.
Ранее первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Бахрейне. Заболевание обнаружили у подданного королевства, прибывшего из Ирана. Мужчину и всех, кто с ним контактировал, поместили в медицинский центр в Манаме на карантин.
Как сообщал NEWS.ru, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения вирусом COVID-19 в городе Ухань. В анализах некоторых из выздоровевших снова была обнаружена инфекция. В связи с этим местные власти ввели дополнительный двухнедельный карантин для всех вылечившихся пациентов.
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