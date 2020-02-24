https://static.news.ru/photo/cf125c18-56e4-11ea-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Xinhua/Global Look Press

Министр здравоохранения Афганистана Фирозуддин Фируз сообщил о первом случае заражения новым типом коронавируса в стране.

Как сообщает телеканал 1TV News, накануне в провинции Герат было выявлено три заболевших с подозрением на коронавирус, после проверки один из них подтвердился. Министр здравоохранения объявил в провинции чрезвычайное положение.

Все трое заболевших посетили иранский город Кум, где была отмечена вспышка опасного вируса.

Ранее первый случай заболевания коронавирусом был зафиксирован в Бахрейне. Заболевание обнаружили у подданного королевства, прибывшего из Ирана. Мужчину и всех, кто с ним контактировал, поместили в медицинский центр в Манаме на карантин.

Как сообщал NEWS.ru, китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения вирусом COVID-19 в городе Ухань. В анализах некоторых из выздоровевших снова была обнаружена инфекция. В связи с этим местные власти ввели дополнительный двухнедельный карантин для всех вылечившихся пациентов.