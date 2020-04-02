В Афганистане опровергли сообщение о планах освободить 100 талибов

Национальный совет безопасности Афганистана опроверг информацию о планах обменять сторонников движения «Талибан» (запрещено в Российской Федерации) на пленных военных.
Об этом сообщил афганский телеканал 1TV.
Освобождение боевиков было запланировано на четверг, 2 апреля.
Как ранее писал NEWS.ru, в конце марта правительство Афганистана сформировало группу переговорщиков для диалога с радикальным движением «Талибан». Однако талибы отказались вести переговоры с правительственной делегацией в её нынешнем составе.
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