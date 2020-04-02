В Афганистане опровергли сообщение о планах освободить 100 талибов

https://static.news.ru/photo/aa479e9a-74bf-11ea-8b85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yaqoub Azorda/imago stock&people/Global Look Press

Национальный совет безопасности Афганистана опроверг информацию о планах обменять сторонников движения «Талибан» (запрещено в Российской Федерации) на пленных военных.

Об этом сообщил афганский телеканал 1TV.

Освобождение боевиков было запланировано на четверг, 2 апреля.

Как ранее писал NEWS.ru, в конце марта правительство Афганистана сформировало группу переговорщиков для диалога с радикальным движением «Талибан». Однако талибы отказались вести переговоры с правительственной делегацией в её нынешнем составе.