Украинский сухогруз загорелся после атаки хуситов в Аденском заливе CENTCOM: хуситы нанесли ракетный удар по украинскому судну в Аравийском море

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Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло ракетный удар по сухогрузу, принадлежащему Украине, в Аравийском море, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X. По информации военных, на борту судна начался пожар.

Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей, — следует из заявления.

В результате атаки хуситов серьезно пострадал один из членов экипажа, отметили в CENTCOM. Раненого эвакуировали бортом с американского крейсера USS Philippine Sea. Грузовое судно направлялось в Италию и перевозило деревянные стройматериалы.

Ранее журнал Foreign Policy написал, что западные перевозчики на фоне участившихся нападений хуситов на торговые суда в Красном море задумались об использовании Северного морского пути, который контролирует Россия. Он позволит сократить путь из некоторых портов Европы до Азии по сравнению с Суэцким каналом на восемь тысяч километров, рассудили аналитики.

Кроме того, после того как неподалеку от берегов Йемена было совершено нападение на британский танкер, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью. Большую часть йеменского побережья контролируют хуситы, напомнили в ведомстве.