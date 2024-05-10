На британское судно напали у берегов Йемена Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден

Фото: Olaf Schubert/imageBROKER.com/Global Look Press

На британское судно напали неподалеку от берегов Йемена, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в Twitter (X). Отмечается, что корабль был атакован в 195 морских милях к востоку от порта Адена.

По факту произошедшего начато расследование. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью. Большую часть йеменского побережья Красного моря контролируют хуситы.

Ранее йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали три израильских корабля в Индийском океане и Аденском заливе. Как отметил военный представитель группировки Яхья Сариа, операция проводилась с использованием баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. По его словам, вооруженные силы государства следят за ситуацией в секторе Газа и увеличивают уровень военных операций для борьбы с угнетением народа Палестины.

До этого йеменские хуситы нанесли удары по двум коммерческим судам Cyclades и MSC Orion в Красном море и Индийском океане соответственно. По словам Сариа, также достигли целей беспилотники, которые атаковали два американских эсминца в Красном море. Он подчеркнул, что судно Cyclades в нарушение запрета следовало в израильский порт Эйлат, изначально скрыв пункт назначения.