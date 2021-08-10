Удобный момент: Израиль положил глаз на юг Сирии

Обострение ситуации на юге Сирии даёт Израилю повод наладить контакт с оппозицией, действующей в соседних с еврейским государством провинциях. С такими рекомендациями для правительства Нафтали Беннета выступил Институт исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS). В публикации говорится о необходимости оказать противникам официального Дамаска главным образом гуманитарную помощь, однако за таким снабжением нередко скрывается и военная поддержка. В прошлом еврейское государство уже становилось точкой военной опоры для повстанцев, свидетельствуют израильские исследования.

В настоящее время Сирия разделена на зоны влияния, что несёт в себе потенциальные выгоды для Израиля, говорится в публикации INSS. На юге Арабской Республики, который в очередной раз стал ареной противостояния между правительственной армией и «примирёнными» в 2018 году повстанцами, еврейское государство заинтересовано предотвратить закрепление иранских «прокси» и сдержать угрозы в сфере безопасности.

Кроме эффективности военных атак на иранские цели в Сирии, Израиль может расширить диапазон своей активности, поддерживая связь — прямо или косвенно — с локальными сообществами, которые выступают против режима Башара Асада и иранского влияния, — уверены в INSS.

Наладить отношения вполне можно было бы с суннитскими элементами и друзами, отмечается в исследовании. Это наиболее «удобные» для диалога группы.

Друзы Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

В INSS отмечают, что коммуникацию с южанами можно укрепить с помощью «гуманитарки» — продуктов питания, топлива и медицинских препаратов.

Этот шаг усилит влияние Израиля в этом районе и прежде всего уменьшит зависимость местных жителей от «Хезболлы» и Ирана, которые стремятся воспользоваться бедствием, — говорится в аналитике.

Согласно этим выводам, еврейское государство также должно использовать различные инструменты — военные и гражданские, — чтобы не отдавать эти районы иранским силам. В итоге такая политика может заложить серьёзную основу «для регионального сотрудничества, возможно, даже с привлечением других арабских стран, особенно Персидского залива», утверждается в исследовании. Впрочем, эксперты обращают внимание на то, что без согласования российской стороны в этой части Сирии действовать нельзя.

Xinhua/Global Look Press

Южные нравы

Ситуация на юге Сирии, который по праву считается «колыбелью революции» 2011 года, оставалась непростой в течение трёх лет — с того момента, как расположенные по соседству с Израилем провинции перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) при дипломатическом посредничестве России, США, Иордании и еврейского государства. В эти месяцы атмосфера накалилась до предела из-за того, что правительственные элементы потребовали от «примирённых» членов оппозиции сдать оставшееся у них вооружение. Последние ответили сопротивлением. Эпицентром столкновений стал район Дераа аль-Балад (Старый город), который и пытались захватить силы САА. В ситуацию попытались вмешаться российские переговорщики, что на некоторое время остановило кровопролитие.

Но проблема протестного потенциала сохраняется. В 2018 году, когда официальный Дамаск пошёл на мирную сделку с южанами, в основном представлявшими на тот момент «Южный фронт» Свободной сирийской армии (ССА), им был обещан особый статус, что предполагало амнистию и иммунитет от полного разоружения. Источники на местах сетовали, что многое из того, что было обещано бывшим оппозиционерам, выполнено не было. Особый контекст создало ухудшение жизненных условий, связанное с уходом из южных районов иностранных НПО, занимавшихся гуманитарной помощью. Дамаск смотрит на ситуацию иначе и рассматривает восстание как банальное выступление со стороны бандформирований.

Последние стычки подорвали транспортные линии. В частности, Иордания объявила о закрытии перехода «Насиб-Джабер» на границе с Сирией до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Согласно одной из гипотез, обстановка на юге будет неизбежно отражаться на других провинциях с мятежным прошлым. Эту идею подтверждают выводы базирующейся в США аналитической компании Stratfor, которую нередко называют «теневым ЦРУ». Её аналитики обратили внимание, что в том случае, если САА и южанам не удастся прийти к компромиссу, эскалация боевых действий обещает перекинуться на другие территории, находящиеся в руках правительства, и вызвать новый миграционный поток в соседние государства.

«Насиб-Джабер» sana.sy

Интрига израильской помощи

У Израиля накоплен большой опыт взаимодействия с южными провинциями Сирии в эпоху гражданской войны. По большому счёту история контактов с критиками Дамаска началась примерно семь лет назад, когда впервые перешедшим через границу повстанцам израильская сторона оказала медицинскую помощь. В пограничном районе был создан госпиталь, позже — налажены транспортировка и лечение в больницах, находящихся на территории еврейского государства.

2016 год дал старт официальной гуманитарной операции Израиля «Добрососедство», в рамках которой мирному населению юга Сирии обеспечивали продовольствие и гумпомощь. В 2017-м еврейское государство в первый раз за всю историю сирийского восстания обнародовало информацию о том, в каких объёмах была оказана поддержка мирным жителям: это 360 тонн продуктов и 90 тонн одежды.

Бывшие представители миссии «Добрососедство» рассказывали NEWS.ru, что в фокусе операции была исключительно гуманитарная помощь — о военном снабжении речи не шло. Впрочем, опросы, проведённые среди представителей повстанческих формирований, показали обратное. В частности, эксперт израильского аналитического центра «Форум регионального мышления» Елизавета Цуркова приводила результаты исследования, согласно которому еврейское государство оказывало до 2018 года разностороннюю поддержку от семи до 12 сирийским повстанческим формированиям южан. Тогда Цуркова отмечала, что изначально подавляющую часть оружейных поставок мятежникам составляли произведённые в США штурмовые винтовки М16. Некоторое время спустя Израиль якобы переключился на другое стрелковое оружие.

В этом контексте любая инициатива, которая предполагает взаимодействие израильтян с локальными сообществами на юге Сирии, будет звучать по-особому. Обстоятельства, в которых сейчас оказались южные провинции Арабской Республики, только увеличивают чувствительность этого вопроса и будут в любом случае работать против израильской стороны, которую и без того атакуют арабские пропагандисты за «дестабилизацию региона».